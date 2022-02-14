يحيى حميدان



لا يزال فريق الكرة بنادي برقان يعاني من الغيابات الكثيرة في صفوفه خلال المباريات الأخيرة والتي ستستمر ايضا في لقاء الغد امام الساحل ضمن الجولة الـ13 من دوري «stc» للدرجة الاولى. ويغيب عن «الذهبي» كل من حمود حزمي، وعبدالرحمن الرياحي، ومحمود جمعة، واحمد الفهد، وعلي الظفيري، وفرحان سعد لمعاناتهم من اصابات متفرقة.



في حين لم تنجح ادارة برقان في اكمال تسجيل محترفيها الجديدين وهما الليبي سعد عبدالقادر والبرتغالي ريناتو جوستو، وذلك لعدم الحصول على المخالصات اللازمة من جانب الاتحادين الليبي والبرتغالي، وعليه فإنهما سيغيبان عن لقاء الساحل غدا لهذا السبب رغم تواجدهما في البلاد منذ عدة أيام.