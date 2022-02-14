مبارك الخالدي



بعد طول انتظار وترقب لأسماء أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، تعقد اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم اجتماعا اليوم سيعقبه الإعلان عن أسماء أعضاء الجهازين الفنيين للمنتخبين.



وعلمت «الأنباء» أن اسم المدرب التشيكي فيتسلاف لافيكا لا يزال مطروحا بقوة بدعم من رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الشيخ أحمد اليوسف، خصوصا أن المدرب وافق مؤخرا على التوقيع لمدة أربعة اشهر يتولى خلالها قيادة الأزرق الذي يستعد لخوض تصفيات كأس آسيا «الصين 2023» المقرر لها خلال الفترة من 6 الى 14 يونيو المقبل.



وفي حال صرف النظر عن المدرب التشيكي، فهناك ثلاثة أسماء محلية، هم الوطنيان محمد ابراهيم او أحمد عبدالكريم او الكرواتي داليبور مدرب فريق الفحيحيل.



كما تتجه اللجنة الفنية للموافقة بالإجماع على الاستعانة بمدرب نادي كاظمة الصربي داركو نيستروفيتش لتولي قيادة المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض نهائيات آسيا تحت 23 سنة في أوزبكستان والمقرر اقامتها في الأول من يونيو المقبل وحتى 19 منه.