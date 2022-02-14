ناصر العنزي - مبارك الخالدي



قاد حارس مرمى العربي سليمان عبدالغفور فريقه للفوز بكأس السوبر للموسم الحالي وللمرة الثالثة بعد تغلبه على الكويت بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، وتألق عبدالغفور وصد ركلتي ترجيح وسجل الركلة الحاسمة.



وفي ركلات الترجيح، سجل لـ «الأخضر» كل من عيسى وليد وعبدالله الشمالي والكرواتي جوسيب كنزيفيتش وعبدالغفور وأضاع الليبي السنوسي الهادي، فيما سجل ركلات «الأبيض» كل من عبدالمحسن التركماني وإبراهيم كميل وطلال الفاضل، وأخفق طلال جازع وفهد الهاجري.تقدم العربي بهدف في الشوط الأول سجله علي خلف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت مرمى حميد القلاف في الدقيقة «14»، وسنحت فرصة مثالية لبندر السلامة بعدها، لكن كرته انحرفت عن المرمى قليلا «18».



وقام بعدها لاعبو الكويت بشن هجمات متتالية لتعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك لولا يقظة الحارس سليمان عبدالغفور، فيما سجل التونسي طه الخنيسي هدفا برأسه لكن الحكم ألغاه بناء على قرار من «الفار» لوقوعه في التسلل «21».



وتصدى بعدها عبدالغفور لكرتين مسددتين من لاعبي الكويت طلال فاضل وفيصل زايد، وحولهما إلى ركنية «34 و38»، فيما ضاعت على الأخضر فرصة ثمينة لتعزيز تقدمه، بعدما انطلق الكرواتي جوسيب كنيزيفتش مخترقا دفاع الخصم، ومرر الكرة بالعرض لم تجد من يتابعها «41».



وكان مدربا الفريقين انتي ميشا ونبيل معلول قد بدآ المباراة بنهج هجومي، حيث زج الأول بالثنائي بندر السلامة وعلي خلف في المقدمة، وفي الجناحين محمد صولة والهادي السنوسي، فيما تقدم هجوم الكويت فيصل زايد وطه الخنيسي وجاي ديمبلي، فظهر الشوط الأول تنافسا هجوميا بين الطرفين.



وفي الشوط الثاني، أجرى كلا المدربين تغييرات هجومية، وتمكن المغربي مهدي برحمة من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء (48)، وتألق البديل ابراهيم كميل وارهق دفاع العربي بتحركاته وسنحت فرصة ثمينة جدا للكويت أهدرها الإسباني جاي ديمبلي، بعدما مرر له البديل ابراهيم كميل كرة عرضية سددها بعيدا عن المرمى المفتوح (65)، فيما كاد وليد الشعلة أن يصيب الهدف في الدقيقة 87 وخرجت كرته بجانب القائم.



أدار المباراة الحكم اليوناني تاسوس سييروبولس وجاءت قراراته سليمة.



مثل الكويت: حميد القلاف، سامي الصانع، فهد الهاجري، فهد حمود، مشاري غنام، طلال الفاضل، مهدي برحمة، فيصل زايد، أحمد زنكي، طه الخنيسي، جاي ديمبلي، ابراهيم كميل، مبوكاني، طلال جازع، وعبدالمحسن التركماني.



مثل العربي: سليمان عبدالغفور، عيسى وليد، جمعة عبود، حسن حمدان، طارق بوعبطة، سلطان العنزي، كنيزيفتش، محمد صولة، السنوسي الهادي، علي خلف، بندر السلامة، عبدالله الشمالي، أحمد ابراهيم، وليد الشعلة، وعبدالله عمار.

من أجواء المواجهة

٭ قام راعي المباراة وقبل انطلاقها مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح بمصافحة لاعبي الفريقين، رافقه رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ورئيسا الناديين خالد الغانم وعبدالعزيز عاشور، والرئيس التنفيذي لشركة «stc» الراعية لبطولات اتحاد الكرة مزيد بن ناصر الحربي.



٭ تم تكريم نجمي الكرة الكويتية بشار عبدالله وجاسم الهويدي قبل انطلاق المباراة نظرا لعطاءاتهما المتميزة خلال مسيرتهما الرياضية، وحضر بشار واعتذر الهويدي لظروف خاصة. ٭ ارتدى العربي الطقم الثالث المخصص للفريق لهذا الموسم وظهر بشكل لافت.



٭ ظهر ستاد جابر الدولي بأجمل صورة، لاقت الاستحسان من الجميع، وعكست حجم العمل الكبير لفريق عمل الستاد التابع للهيئة العامة



للرياضة.٭ بدأ توافد جمهور الفريقين مبكرا وأخذت رابطة تشجيع كل من الاخضر والابيض مواقعها المخصصة بسلاسة ويسر.



٭ نزل لاعبو الفريقين لإجراء عمليات الاحماء في السادسة والنصف وسط تحية جماهيرهما.



٭ اجاد اتحاد الكرة وإدارة العلاقات العامة التنظيم في المقصورة وجميع منافذ الدخول والخروج للجماهير.