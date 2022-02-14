انطلقـــت بطولـــة اتحاد الكراتيه الأولى لفئة العمومي، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل على صالة الاتحاد بنادي السالمية، للموسم الرياضي 2021-2022 وتشمل المنافسات: الكاتا الفردي والكاتا الجماعي والقتال الفردي بمختلف الأوزان إضافة الى القتال الفردي للعمومي. وشهدت منافسات اليوم الأول للبطولة فوز سيد الموسوي من اليرموك بالمركز الأول لكاتا الفردي، فيما حل ثانيا ناصر بورشيد من الكويت وجاء ثالثا شادي الحلبي من الشباب ومحمد بدر من القادسية. وفي كاتا جماعي، حل اليرموك في المركز الأول والشباب ثانيا، فيما جاء الكويت والقادسية في المركز الثالث. من جانبه، قال رئيس لجنة المسابقات فيصل العتيبي إن تأخر انطلاق البطولة يأتي في ظل الأوضاع الراهنة لتفشي فيروس كورونا ولحرص مجلس إدارة الاتحاد على سلامة الجميع من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وكذلك الجمهور إلى جانب الحرص على توافر كافة الاشتراطات والاحترازات الصحية. وأشار الى المستوى العالي الذي تقدمه الأندية في مسابقات الاتحاد في كل موسم، متوقعا أن تكون البطولة الحالية بذات المستوى إن لم تكن أفضل.