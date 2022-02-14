يعقوب العوضي



أصدر نادي اليرموك جدول مباريات الدورة الودية لكرة اليد والتي يستضيفها في الفترة من 17 الى 24 الجاري، وتشارك فيها أندية كاظمة والعربي وبرقان واليرموك والفحيحيل. ويفتتح كاظمة والعربي مواجهات البطولة الخميس المقبل في الـ 6.00 مساء، فيما يلتقي اليرموك مع برقان في الـ 7.30. وتأتي البطولة ضمن استعدادات الفرق للعودة إلى منافسات بطولة الدوري العام بقسميه الممتاز والدرجة الأولى. وفي سياق متصل، اقترب العربي من التعاقد مع حسين الشطي لاعب العربي والسالمية سابقا تعويضا عن وليد القلاف لاعب الدائرة المصاب حاليا في الأخضر.