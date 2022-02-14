عبدالعزيز جاسم



قرر مجلس إدارة نادي القادسية إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجزائري خير الدين مضوي، نظرا لسوء النتائج والأداء المتواضع للفريق في الموسم الحالي. واستقر مجلس الإدارة على تعيين المدرب الوطني ناصر الشطي مدربا بديلا لمضوي، وشقيقه ميثم الشطي مساعدا. وجاء القرار بعد تعادل الأصفر مع الشباب في الجولة العاشرة من دوري stc الممتاز 1-1 والتي ساهمت بعدم اعتلاء الفريق صدارة الدوري، بالإضافة إلى خروج الفريق من الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد على يد السالمية، وخسارة لقب كأس الأمير أمام الكويت المؤجل من الموسم الماضي.



وكانت الجماهير «القدساوية» وعدد من الخبراء والمحليين الرياضيين ولاعبي الأصفر السابقين قد طالبوا برحيل مضوي منذ فترة بسبب الأداء المتراجع للفريق وعدم تقديمه للمستوى المطلوب. وجاء اختيار الشطي الذي ارتبط اسمه في أكثر من مناسبة بتسلم مهمة الفريق بعد قيادته للمراحل السنية في السنوات الماضية وتقديمه مستوى لافتا، كما سبق له ان قاد الفريق الأول للعربي في منتصف موسم 2016-2017 وقدم مع الأخضر مستوى جيدا.



وستكون أول مهمة للشطي في «الديربي» أمام العربي بالدوري الجمعة المقبلة، وتعتبر المواجهة مفصلية للفريق إن أراد المنافسة على اللقب.