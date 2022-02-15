مبارك الخالدي - يحيى حميدان



يتجدد السباق مساء اليوم بين فرق الصدارة لدوري stc للدرجة الاولى مع انطلاق منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، حيث يلتقي المتصدر الساحل برصيد 18 نقطة مع فريق برقان 10 نقاط وذلك على ستاد عبدالله الخليفة، كما يحل الشريك في القمة خيطان بـ 18 نقطة ضيفا على الصليبخات برصيد 5 نقاط على ستاد مبارك العيار. ويغيب صاحب المركز الثالث الجهراء برصيد 17 نقطة عن مواجهات الاسبوع وذلك للراحة.



وتحظى المواجهتان بأهمية خاصة لدى الساحل وخيطان لرغبتهما في تجنب أي تعثر والمضي قدما في صدارة الترتيب، حيث يدخل كل منهما بمعنويات عالية أملا في استثمار حالة عدم الاستقرار الفني لكل من برقان والصليبخات بسبب الاصابات والغيابات.



إلى ذلك، أكد مدرب خيطان هاني الصقر أن لقاء اليوم أمام الصليبخات ضمن الجولة الـ 13 لن يكون سهلا رغم وجودنا في صراع التأهل وابتعاد المنافس عنه.



وأضاف الصقر لـ «الأنباء» أن عامل وجود «الأحمر والأسود» في المنافسة وابتعاد الصليبخات له عوامل إيجابية وسلبية، إذ ان المنافس سيدخل المباراة دون ضغوط، وهو أمر يشجعنا على عدم الاستهتار واللعب بجدية أكبر، مشيرا إلى أن عدم استقبال أي هدف في آخر مباراتين يسعدنا وهذا يدل على تطور المنظومة الدفاعية للفريق.



وبين الصقر أن خيطان سيفتقد أمام الصليبخات جهود المدافع الفرنسي لاسانا نداي لحصوله على 3 بطاقات صفراء، وكذلك دغيم الرشيدي لعدم وصوله إلى الجاهزية البدنية المطلوبة بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق.