يعقوب العوضي



دشن منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد تدريباته بقيادة المدرب الصربي بوشكو على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اللعبة في الدعية مساء أول من أمس، وذلك تمهيدا للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط المقررة في إسطنبول 20 الجاري، والتي يشارك فيها عدة منتخبات أوروبية.



وشهد التدريب حضور جميع اللاعبين من دون استثناء، كما قام مساعد المدرب الألماني أبوبكر زرماني ببعض التدريبات الخاصة لحراس المرمى وركز على جوانب رفع معدل اللياقة البدنية للوصول باللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة ذهنيا وبدنيا وفنيا.



إلى ذلك، أكد أمين سر اتحاد اليد قايد العدواني أن العمل لاعداد المراحل السنية يحتاج إلى الكثير من الصبر والالتزام تجاه صناعة اللاعب البطل، ولدينا مواهب وخامات تنبئ بمستقبل باهر للمنتخبات الوطنية.



وحول البطولة، قال إن الاحتكاك الخارجي بمنتخبات ذات مستوى فني وقدرات وامكانات عالية ينعكس دائما بالإيجاب على لاعبينا، ولدينا فرصة لصقل الأزرق الناشئ والاستفادة من خبرات المنافسين وتعويد لاعبينا على المواجهات الصعبة منذ البدايات.



وأثنى العدواني على التزام اللاعبين في التدريبات اليومية، مشيدا بالروح القتالية التي يظهرونها في تطبيق توجيهات الجهازين الإداري والفني في سبيل الظهور بالصورة المطلوبة في البطولة.