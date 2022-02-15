مبارك الخالدي



تمتع الجمهور الرياضي ليلة أول من أمس بوجبة كروية مثالية في مباراة كأس السوبر، بين الكبيرين العربي والكويت، حيث قدم الأبيض وبإجماع النقاد أفضل عروضه على الإطلاق منذ انطلاق الموسم، وفي المقابل أمتع الأخضر جمهوره بنهجه الهجومي الذي أشعل المباراة مبكرا وحسن تعامل جهازه الفني الموفق طوال مراحل المباراة.



ويحسب للكويت رجوعه السريع لأجواء اللقاء على الرغم من الهدف المبكر للمتخصص علي خلف، حيث استحوذ الابيض على الكرة مكررا محاولات وصوله الى مرمى المتألق سليمان عبدالغفور. وأحكم الكويت سيطرته في الشوط الثاني بعد دخول الواعد ابراهيم كميل الذي فتح جبهة للمرور لكن حالة التسرع أهدرت الفرص المتاحة.



وفي المقابل، يحسب لمدرب العربي الكرواتي انتي ميشا التحضير الجيد للمباراة وكأنه يقرأ الاحداث كعادته بفكر عال ولم يعتمد الرسم التكتيكي 4-4-2 كأسلوب ثابت، ففي الربع الساعة الاول بدأ المباراة بضغط عال وتحصل على مبتغاه بهدف مبكر وكاد بندر السلامة يضيف هدفا آخر ليشعر الفريق بعدها بالثقة، ومع مرور الوقت وحالة الاستفاقة السريعة للاعبي الكويت لجأ ميشا الى أساليب أخرى لتأمين دفاعاته بعد الاصابات المتكررة، حيث فعّل أدوار اللاعبين للحفاظ على تقدمه وأبرزها الأدوار الدفاعية لمحمد الصولة والسنوسي الهادي اللذين ساهما في منح الزيادة العددية في المنتصف.



وكانت النقطة المفصلية بدخول المحنك عبدالله الشمالي لاستعادة التوازن الى منتصف الملعب ولإجادته المناورة والمداورة مع زملائه بأساليب متنوعة، ونجح في ذلك عبر انهاك الزحف الابيض حتى نهاية الوقت الاصلي بالتعادل والاحتكام الى ضربات الجزاء التي شهدت تألق الحارس الأمين سليمان عبدالغفور الذي تصدى بخبرته لركلتين ونجح في تسديد الركلة الاخيرة لفريقه ليقود الاخضر الى الفوز. وفي هذا الإطار، اكد المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الكويت علي الداوود عقب المباراة أن ضربات الترجيح هي «كرة ثابتة» تحتاج الى تدريب وهدوء واتخاذ القرار المناسب سواء للاعب المنفذ لضربة الجزاء أو حارس المرمى، فهي ليست ركلة حظ كما يتردد لكنها عملية مدروسة فنيا. إلى ذلك، استأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء امس استعدادا لمواجهة فريق القادسية الجمعة المقبلة في قمة الجولة الحادية عشرة لدوري stc الممتاز. وحرصت ادارة النادي على انهاء الاحتفالات بالفوز بكأس السوبر على حساب الكويت، والتفرغ لمباراة الديربي الأهم، حيث قدم رئيس مجلس ادارة النادي عبدالعزيز عاشور ألف دينار لكل لاعب مكافأة لهم على تحقيق لقب السوبر، كما امتدح عاشور اداء اللاعبين في المباراة، لافتا الى ان العربي والكويت قدما مباراة جميلة ومثالية في كل الجوانب تليق بفريقين كبيرين واستمتع بها الجمهور. وأضاف ان الأبيض كان الطرف الافضل واستحوذ في اوقات كثيرة على المباراة وكان الأقرب الى الفوز لكن لاعبينا تفوقوا كالعادة بالروح والعزيمة والرغبة في تحقيق المزيد من البطولات، مهنئا جمهور العربي.



ميشا: لدينا الأفضل



من جانبه، بارك المدرب ميشا للجمهور العرباوي الفوز بكأس السوبر. وقال انها كانت مباراة متكافئة وصعبة جدا امام خصم كبير، وقد لعبنا بشكل جيد وسعيد بأن الحظ ابتسم لنا في ركلات الترجيح ولم تهدر الجهود والتحضيرات السابقة.



وعن مواجهة القادسية، قال ميشا اننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على اللقب وسنرى ما هي خياراتنا بعد اعادة دراسة الأمور الفنية، ويبقى القادسية غريما قويا يستحق الاحترام.



المزيدي: دافع قوي لـ«الديربي»



وقال أمين السر العام الناطق الرسمي للنادي فؤاد المزيدي ان الاخضر استحق البطولة لتضاف الى الالقاب الأخرى في خزائن النادي وجاءت في توقيت مناسب للغاية، حيث ان الفوز دافع قوي للفريق واللاعبين قبل خوض «الديربي» والاستحقاقات الأخرى، مشيرا الى الظهور الجيد للكويت خلال المباراة.



خلف: قدمنا ما علينا



بدوره، قال النجم علي خلف اننا حققنا اللقب بعد غياب عشر سنوات بعد ان قدمنا مباراة جيدة، وأقول لزملائي في نادي الكويت «هاردلك» فقد قدموا مباراة كبيرة. واضاف ان جمهور العربي يستحق كل الالقاب، و«تسجيلي في مرمى الكويت ليس تخصصا لكنها مباراة وما حصل هو توفيق من رب العالمين».

stc راعٍ لمباراة السوبر.. والحربي: سنواصل دعم الأنشطة المتنوعة

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن رعايتها لمباراة كأس السوبر التي جمعت الكويت والعربي، وذلك استمرارا لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لدعم القطاع الرياضي المحلي في شتى المجالات وأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم على وجه الخصوص ضمن شراكة stc الاستراتيجية الممتدة على مدار 8 سنوات.



وقبيل المباراة التي أقيمت في ستاد جابر الأحمد الدولي، ومن منطلق حرص stc على دعم الرياضة والشباب قام الرئيس التنفيذي في stc م.مزيد بن ناصر الحربي بمشاركة راعي كأس السوبر مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، بتكريم لاعبي المنتخب الوطني السابقين بشار عبدالله وجاسم الهويدي على إنجازاتهما الكروية وعطائهما اللامحدود، لاسيما مع دخول اللاعبين قائمة أفضل 10 هدافين للمنتخبات العربية، حيث جاء بشار عبدالله في المركز الثالث برصيد 75 هدفا وجاسم الهويدي في المركز السادس برصيد 62 هدفا، كما شاركت الشركة عقب انتهاء المباراة في تكريم العربي الفائز بالسوبر للمرة الثالثة في تاريخه.



وبهذه المناسبة، أشار الحربي إلى أن رعاية stc لفعاليات اتحاد الكرة ومسابقاته تأتي انطلاقا من القيم الأساسية التي تؤمن بها الشركة والتي تتمثل في دعم المنافسة الشريفة والتشجيع على الرياضة والتحلي بالروح الرياضية وقيم العمل الجماعي في مختلف أوجه الحياة، مضيفا: «ستواصل stc القيام بدورها في دعم الأنشطة الرياضية المتنوعة وخاصة تلك المسابقات الكروية، إيمانا بدور الرياضة في تأسيس جيل من الشباب الرياضي ونشر التوعية ورفع مستوى الاهتمام بممارسة الرياضة، الأمر الذي تحرص عليه أيضا ضمن فرق العمل لديها مما له تأثير إيجابي على تحسين إنتاجية الفرد».

عقلة: حتى ميسي ورونالدو يضيعان ركلات الترجيح!

يحيى حميدان



قال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة إن خسارة الكأس السوبر أمام العربي ليست نهاية المطاف، وهي بطولة خسرناها من أصل 4 وأمامنا المنافسة على البطولات الثلاث المتبقية.



وأشار عقلة إلى أن «الأبيض» قدم مباراة كبيرة وقاتل لتحقيق الفوز، ومن لا يسجل الأهداف يستقبلها، وخسارتنا بالنهاية كانت عبر ركلات الترجيح أمام منافس كبير مثل العربي، وعلينا الآن التركيز على ما هو قادم. ودافع عقلة عن طلال جازع بعد إضاعته ركلة الترجيح الأولى، مؤكدا أنه من خيرة اللاعبين، وحتى النجوم العالميون مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يضيعون ركلات الترجيح وهو أمر طبيعي في كرة القدم.



من جهته، أرجع لاعب خط وسط نادي الكويت طلال الفاضل الهزيمة لركلات «الحظ» بعدما لعب «الأبيض» مباراة كبيرة وتسيدها منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90 وأضعنا خلالها 4 أو 5 فرص سانحة للتسجيل، ولكن بطولة السوبر ليست مكتوبة لنا. ولفت الفاضل الى أن مستوى الكويت لم يتراجع في الآونة الأخيرة، وخير دليل على ذلك ما قدمناه أمام العربي في مباراة «السوبر» وقبلها امام اليرموك في الدوري الممتاز رغم تعادلنا معه، ولكن هذه هي كرة القدم وأنا فخور بزملائي اللاعبين.

ميداليات «موديل قديم»

رصدت عيون المراقبين الميداليات الممنوحة للاعبين أثناء مراسم التتويج في مباراة كأس السوبر أول من أمس، والتي لا تتواكب وما يقدمه العالــم المتطور في مثل هذه المناسبات، ولقناعتنا الكاملة برغبة مسؤولي اتحاد كرة القدم في التطوير والبحث عن الأفضــل، وخصوصا فيمـــا يتعلـــق بجوائز التكريم والميداليات الممنوحة للفرق التي يتــم تتويجها في مختلف البطـــولات، نتمنـــى أن يعاد النظر في شكـــل وتصميـــم الميداليات لما لذلك من أهمية في تحفيز اللاعبين.