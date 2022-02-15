هادي العنزي



أبعد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء نظيره القادسية عن منافسته على المركز الثالث في الترتيب العام للدوري الممتاز، بعدما تفوق عليه 81-69 نقطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات أمس الأول، في الجولة الأولى من القسم الثالث للدوري، ليرفع «الجهراوية» رصيدهم إلى 17 نقطة في المركز الثالث، فيما وصل الاصفر إلى النقطة 15 رابعا.



كما واصل الكويت بطل الخليج وثاني العرب صدارة ترتيب الدوري بعد تفوقه على القرين 108-46 في أولى مواجهات القسم الثالث أمس الأول، رافعا رصيده إلى 21 نقطة، فيما بقي القرين بالمركز الأخير بـ 12 نقطة، وواصل كاظمة الوصيف مطاردة المتصدر بالفوز على برقان 114-70 في ثالث مباريات الجولة الأولى، ليصل «البرتقالي» إلى النقطة الـ 21 بفارق التسجيل عن الأول، ورفع برقان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس.



وتألق ثلاثي الجهراء عبدالرحمن الجمعة، وأحمد سعود، والتونسي صالح الماجري، دفاعا وهجوما، ليقودا الجهراء إلى فوز مستحق على الأصفر، في أولى مباريات الفريق تحت قيادة مدربه الجديد دراغان، وتمكن «الجهراوية» من انهاء النصف الأول من المواجهة متقدمين بفارق 12 نقطة (43-31)، وشهد الربع الثالث أفضلية نسبية للقادسية وخرج متقدما على خصمه 20-19، لكن الجهراء عاد في الربع الأخير وحسم النتيجة والمركز الثالث لمصلحته.