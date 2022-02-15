مبارك الخالدي



قررت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم تأجيل اجتماعها الحاسم الذي كان مقررا مساء امس، وذلك لسفر عضو اللجنة جواد مقصيد الى الخارج، ومن المتوقع ان يعود الاجتماع الى الانعقاد يومي الاربعاء أو الخميس المقبلين بحسب عودة مقصيد واكتمال حضور الاعضاء. وكان من المقرر ان يتم عقب الاجتماع الاعلان بشكل رسمي عن أسماء أعضاء الجهازين الفنيين لمنتخبنا الوطني الأول والمنتخب الاولمبي تمهيدا لبدء الاستعدادات لخوض الاستحقاقات القادمة.



وفي هذا الإطار دخل اسم المدرب الوطني أحمد عبدالكريم بقوة لتولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي بدلا من الكرواتي داليبور مدرب الفحيحيل الحالي. وذلك في الوقت الذي يقترب فيه الإعلان عن تولي المدرب محمد إبراهيم مهمة المنتخب الاول ويساعده بداح الهاجري.



الجدير بالذكر أن الازرق يستعد لخوض تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين والمقررة إقامتها في يونيو المقبل، ويسبق ذلك برنامج إعدادي يتضمن معسكرا خارجيا للأزرق في مالطا نهاية مارس المقبل تتخلله مباراتان وديتان مع المنتخب المالطي، كما يتحضر المنتخب الاولمبي لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في أوزبكستان للفترة من الأول من يونيو المقبل حتى 19 منه.