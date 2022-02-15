يواصل بنك وربة جهوده المبذولة في رعاية الأنشطة الرياضية في الكويت، وذلك بإقامة ورعاية العديد من البطولات الرياضية داخل الكويت، اذ يستمر البنك في دعم الأنشطة الرياضية والشباب الكويتي، لاسيما في لعبة البادل التي لاقت رواجا كبيرا بين أوساط الرياضيين والشباب، حيث أعلن البنك عن رعايته بطولة



Game On الأولى للعبة البادل في الكويت التي ستقام في 7 و8 مارس المقبل بمشاركة 64 فريقا بإجمالي 128 لاعبا.



وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري أن رعاية البطولة تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية، وكذلك لملء وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع، مضيفا أن البنك سيكون راعيا رسميا ورئيسيا لهذه البطولة الأولى في الكويت، والفريدة من نوعها لما تتمتع به من عدد المشاركين الذي فاق التوقعات.



وفي السياق ذاته، قال المطيري: «ستكون هناك العديد من الجوائز والهدايا العينية، وستكون الجائزة الأولى للفريق الفائز مبلغ 500 دينار بينما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على مبلغ 300 دينار»، مؤكدا استمرار البنك في دعم مثل هذه البطولات والأنشطة الرياضية.



يذكر أن بنك وربة يسعى إلى نشر الثقافة الرياضية والصحية بين أوساط المجتمع خصوصا لفئة الشباب، حيث يوفر بنك وربة تطبيق Fayez وهو تطبيق رياضي مخصص لرياضة المشي، بالإضافة إلى أنه يقدم العديد من الجوائز القيمة عبر التطبيق من خلال مسابقات على مدار الأسبوع.