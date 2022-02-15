عبدالعزيز جاسم



قاد المدرب الوطني ناصر الشطي مساء أمس تدريبات القادسية بعد تعيينه بدلا للمستقيل الجزائري خير الدين مضوي، حيث ستكون أول مهام الشطي مواجهة «الديربي» أمام العربي الجمعة المقبل في الجولة الـ11 من دوري stc الممتاز والتي ستكون بمنزلة مباراة مفصلية من أجل مواصلة المنافسة على اللقب بشكل قوي.



إلى ذلك، لم تتأكد بعد مشاركة المدافع العراقي علي فايز أمام «الأخضر» إذ تشير الفحوصات الأولية إلى صعوبة مشاركته بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة بالمباراة السابقة أمام الشباب والتي خرج على إثرها من الملعب وحرمته من دخول التدريبات في اليومين الماضيين. من جهته، قال مضوي في تصريح لبرنامج «الديربي»: «بعد تفكير تقدمت باستقالتي للمرة الثانية من قيادة الفريق إذ سبق وأن رفضت إدارة النادي الاستقالة الأولى»، مضيفا: «الوضع الفني بالأصفر ليس بخطير لأنه منافس على لقب الدوري ولكن الفريق مستهدف خارجيا ونحن حاولنا تحدي كل تلك الصعاب». وأوضح: «لا ألعب بطريقة دفاعية وعلى عكس ذلك يعتبر القادسية من أفضل الفرق هجوميا باستثناء مباراة أو مباراتين لم نقدم فيهما المستوى المأمول فبعض المباريات تحتاج إلى جزء من الحظ لتحقيق النتائج المرجوة»، لافتا إلى أن جميع الفرق عانت من سوء مستوى المحترفين وقامت بتغيير معظمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية والأسماء التي كانت مطروحة لديه لم تكن تلبي الطموح لذلك فضل الإبقاء على لاعبيه من أجل الاستقرار، ومؤكدا أن القادسية تعامل معه بشكل احترافي من جميع النواحي.