وجّهت لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الدعوة للمتسابقين من المواطنين فقط للاشتراك في سباق الجولة الثالثة من بطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي (البروكلاس - النزهة)، الذي ستقيمه الجمعة المقبل، فيما وجهت لجنة الدراجات المائية في النادي الدعوة للمتسابقين من المواطنين والمقيمين ودول مجلس التعاون للاشتراك في سباق الجولة الثالثة (سباق الماراثون) لبطولة الكويت المفتوحة للدراجات المائية للموسم 2022 والذي سيقام السبت المقبل في المنطقة البحرية، وإن كافة شروط السباقين والجوائز المالية الكبيرة المقدمة الهيئة العامة للرياضة منشورة على موقع النادي البحري الرياضي الكويتي. من جانبه، أكد أمين السر العام في النادي خالد الفودري حرص النادي على استكمال نشاطه الحافل والمتميز في مجال الرياضات البحرية للموسم الحالي، والذي حظي بإشادة واسعة.