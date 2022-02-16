هادي العنزي



تقام مساء اليوم ثلاث مواجهات في الجولة الثانية من القسم الثالث للدوري الممتاز لكرة السلة، حيث يصطدم القادسية (15 نقطة) مع كاظمة وصيف الترتيب (21 نقطة) في الـ 4:30 مساء، تتبعها مواجهة متكافئة تجمع القرين صاحب المركز الأخير (12 نقطة)، والجهراء الثالث (17 نقطة)، فيما تختتم الجولة بلقاء الكويت حامل اللقب (21 نقطة) والمتصدر بفارق التسجيل عن كاظمة، مع برقان الخامس (13 نقطة). لن تكون مهمة كاظمة سهلة أمام القادسية، لكنها في الوقت ذاته لن تكون مستحيلة، خاصة أن الأخير لم يستطع حسم المركز الثالث لمصلحته في مواجهته الأخيرة أمام الجهراء، كما أن البرتقالي يملك العديد من العناصر المتمكنة فنيا، والقادرة على تغيير مجريات المباراة، وفي مقدمتهم «المايسترو» أحمد البلوشي، والأميركي زاك لوفتون الذي يعده الكثيرون أفضل محترفي الدوري.



وفي مواجهة الكويت، تبدو كفة الأبيض راجحة في تحقيق فوز سهل على برقان، وربما يسعى المتصدر إلى تسجيل فارق كبير في النقاط.