يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على الجهراء بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، ورفع الأصفر رصيده إلى 24 نقطة بينما بقي الجهراء على رصيده السابق بـ 12 نقطة وذلك ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من القسم الأول من الدوري الممتاز. كما فاز اليرموك على الصليبخات بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس ضمن منافسات القسم الثالث من دوري الدرجة الأولى، ورفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة، بينما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 3 نقاط. إلى ذلك، يبدأ فريق الكويت مشواره في البطولة العربية بنسختها الـ 40 بلقاء الصداقة الفلسطيني السبت المقبل، فيما يلعب كاظمة الجمعة مع السويحلي الليبي.



وقد استعد ممثلا الكرة الكويتية في البطولة بمعسكر خارجي في تركيا خاضا من خلاله عدة مباريات ودية للاستفادة من الاحتكاك الخارجي بفرق ذات مستوى عال فنيا وبدنيا. وقد غادر الحكمان الدوليان مزيد العدواني وفيصل الشمري إلى تونس للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.