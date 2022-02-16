مبارك الخالدي



بارك عدد من الرياضيين والأندية والاتحادات الرياضية لمدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع المرسوم الخاص بالتجديد له بالدرجة الممتازة للسنوات الأربع المقبلة.



ويشغل فليطح منصبه منذ يناير 2018 ويقود حملة لتطوير الرياضة الكويتية عبر تنفيذ العديد من المشاريع النوعية. إلى ذلك، قال فليطح في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأول إن تحويل الأندية الحالية إلى أندية تجارية، هو السبيل الوحيد للارتقاء بالرياضة الكويتية، مضيفا أن العمل جار بين الهيئة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية على هذا المشروع.



وأوضح أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم التصويت على مشروع قانون بإنشاء الأندية التجارية، مبينا أن الرياضة الآن أصبحت صناعة، ولا يوجد طريق للانطلاق نحو العالمية والمنافسة سوى بفتح المجال أمام الاستثمار.



وقال فليطح إن معظم الأندية منذ نشأتها تعمل بنفس النظام القديم من خلال الجمعية العمومية، ولا يوجد أي تطور في أي ناد، مؤكدا أنه وبالوضع الحالي لا يمكن أن تتطور الرياضة في الكويت.



وبين فليطح أن «الأندية في جميع أنحاء العالم تتحول إلى أندية تجارية واستثمارية.