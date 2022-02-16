مبارك الخالدي

بمعنويات عالية، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء امس على ستاد صباح السالم بالمنصورية بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة 24 ساعة فور نهاية مباراة كأس السوبر أمام فريق الكويت والتي توج فيها الأخضر بطلا للقب. واطمأن الجهاز الفني على الحالة البدنية للاعبين.

واكد المنسق الإعلامي مشعل العبكل استقرار الحالة البدنية للاعبين جمعة عبود وطارق بو عبطة اللذين تعرضا لإصابات في مواجهة كأس السوبر.

وأضاف في تصريح لـ «الأنباء» ان الأخضر طوى صفحة السوبر بإيجابياتها وسلبياتها وتم توجيه التركيز نحو الاستحقاقات المقبلة، إذ دشن الفريق تدريباته استعدادا لخوض مواجهة الديربي الجمعة المقبل أمام القادسية.

وأكد أن الحصة التدريبية تميزت بارتفاع الحالة المعنوية بدعم مجلس إداراة النادي للفريق والوقوف خلفه، ونطمئن الجماهير على الحالة البدنية وإصابات اللاعبين جمعة عبود وطارق بو عبطة وهي عبارة عن شد قوي للعضلات وجار التعامل معه تحت اشراف الجهاز الطبي، مشيرا الى امكانية لحاق اللاعبين بلقاء الديربي ويفتقد محمد فريح لتراكم الإنذارات.