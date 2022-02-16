اتخذ مجلس إدارة نادي كاظمة في اجتماعه الذي عقد مساء اول من امس حزمة من القرارات، يأتي في مقدمتها تجديد ثقة مجلس الادارة بأمين السر المساعد ورئيس جهاز الكرة فواز بخيت وجهازه المعاون في ادارة الفريق الاول لمواصلة مهمته وتقديم الدعم المادي والمعنوي من رئيس واعضاء مجلس الادارة، وذلك بعد الشرح المفصل لأسباب تعادل الفريق امام نادي الفحيحيل، والفترة التي سبقت المباراة اثناء فترة التوقف الدولي Fifa Day وخروج الفريق من الدور التمهيدي من بطولة كأس سمو ولي العهد امام نادي خيطان.



من جهة اخرى، كلف مجلس الادارة أمين السر العام وإدارة الشؤون القانونية بالنادي بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين على تجهيزات الفريق في المباراة التي اقيمت بين فريق النادي امام نظيره نادي الفحيحيل مساء السبت الماضي في انطلاق القسم الثاني من دوري STC ، متمثلة في عدم احضار طقم المباراة، ولعب الفريق بطقم التسخين واستخدام تيب لاصق لبدء المباراة، التي ظهر فيها الفريق بشكل لا يليق بحجم الانفاق والتجهيزات التي تم صرفها من قبل النادي منذ بداية الموسم الرياضي، ما أساء الى سمعة واسم وتاريخ نادي كاظمة.