هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نجم العنزي لـ «الأنباء» أن مواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري stc الممتاز تعد صعبة على الفريقين، خاصة أن الفارق نقطة واحدة بينهما (الفحيحيل السادس، والنصر السابع).



وذكـــر العنـــزي أن «الأشاوس» يفتقد جهود يوسف سعد للإصابة، وحسين دشتي، والبرازيلي لويس فرنانديز لحصولهما على 3 بطاقات صفراء، مضيفا ان الفريق جاهز رغم الغيابات، ونسعى للخروج بنقاط المباراة كاملة، وفي المجمل يصعب التكهن بنتيجة أي مباراة، حيث تشهد مواجهات القسم الثاني حرصا كبيرا من جميع الفرق على تحقيق نتائج إيجابية سواء من تلك التي في مقدمة الترتيب، أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز.