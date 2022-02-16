عبدالعزيز جاسم



يسعى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ناصر الشطي إلى تثبيت بعض الأفكار التي سيطبقها في مباراة العربي الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من دوري stc الممتاز، خاصة أن عامل الوقت يعوقه عن تطبيق كل ما يريده خلال عمل فعلي في 4 حصص تدريبية، لذلك سيركز على تصحيح بعض الأخطاء مثل مسألة الاستحواذ وقلة الفرص الخطرة.



وكان الشطي قد اجتمع مع اللاعبين قبل قيادته التدريب الأول بحضور مساعده ميثم الشطي والمحلل الفني علي بولند، حيث تحدث مع اللاعبين واكد قدرة الاصفر على الظهور بمستوى مميز لأنه يمتلك لاعبين خبرة وشبابا يعدون الأفضل في دورينا.



وقد شارك في التدريبات الجماعية أحمد الرياحي وخالد الرشيدي، والأخير لن يشارك في مواجهة الديربي إلا في حال وجود كتاب رسمي من اتحاد الكرة يفيد بإمكانية مشاركته.



إلى ذلك، لم تتضح الصورة بعد بشأن مشاركة المدافع العراقي علي فايز الذي لم يدخل التدريبات بعد بسبب إصابته بالركبة في مواجهة الشباب السابقة بالدوري.



ومن المقرر ايضا أن تتخذ لجنة أوضاع اللاعبين قرارها النهائي بشأن قيد اللاعبين فواز المبيليش وسلمان البوص مع القادسية من عدمه قبل نهاية الأسبوع المقبل. بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي أحمد عقلة، ان الاتحاد تلقى قبل يومين إخطارا من نظيره العماني، يفيد بعدم وجود أي سجل لمشاركات فواز المبيلش وسلمان البوص في أي مباراة بالدوري العماني.



وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقد أكثر من 6 اجتماعات مع الاتحاد الكويتي، لشرح قضية الانتقالات الوهمية التي تتم عبر وسيط، وحذر من وجود عقوبات حال ثبوت هذه الانتقالات.



وبين أن قضية الانتقالات الوهمية، لم يكن الاتحاد الكويتي طرفا فيها، حيث كانت الأندية تستطيع تقديم الشكوى مباشرة لدى «فيفا» لكن الاتحاد الدولي أرسل خطابا يفيد بضرورة تفعيل دور الاتحاد الكويتي في هذا الشأن.