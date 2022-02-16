ناصر العنزي



تتجدد المنافسة في دوري stc الممتاز اليوم بإقامة مباراتين في انطلاق الجولة الـ 11، حيث ستكون الفرصة سانحة للسالمية الرابع برصيد 20 نقطة للانفراد بالصدارة مؤقتا عندما يحل ضيفا على الشباب الثامن بـ 8 نقاط. وفي المباراة الأخرى يلتقي النصر السابع برصيد 9 نقاط مع الفحيحيل السادس بـ 10 نقاط على ملعب علي صباح السالم.



في المباراة الأولى، يتطلع السالمية بإشراف مدربه محمد ابراهيم وبعد ما حقق فوزا صعبا على النصر بهدف في الجولة الماضية إلى اعتلاء الصدارة مؤقتا بدلا من كاظمة المتصدر بـ 21 نقطة وخلفه العربي والكويت والقادسية بـ 20 نقطة، بعد أن ازدحمت المقدمة بالمتنافسين عقب جولة نارية بين فرق الصدارة التي تعثرت بالتعادل مع فرق الوسط والمتأخرة.



ولن تكون مهمة السالمية سهلة كما حصل في المباراة الماضية، وعليه استغلال الفرص المتاحة للتسجيل كي لا تصعب مهمته، كما ان المدرب محمد إبراهيم يملك عناصر في دكة الاحتياط ذات مستوى جيد تكون عونا له مثلما حدث في مباراة النصر الماضية عندما دخل نايف زويد وتسبب بركلة جزاء وسجلها. أما الشباب، فقد خطف نقطة ثمينة من القادسية في الجولة الماضية تسببت في رحيل مدرب الأصفر الجزائري خير الدين مضوي عن تدريب الفريق، لكنه مازال في مركز متأخر بعدما فقد نقاطا كثيرة في بداية الدوري، لذلك عليه أن يجمع اكبر عدد من النقاط للابتعاد عن هاجس الهبوط للدرجة الأولى، وعادة ما يقدم الشباب أفضل عروضه على ملعبه.



وفي مباراة النصر والفحيحيل فكل منهما لا يحتمل الخسارة كي لا يتأخر ترتيبه، وخصوصا العنابي الذي تراجع مركزه بعد فقدانه النقاط في الجولات الماضية، وكان قريبا من التعادل أمام السالمية في الجولة الماضية لولا خطأ حارسه محمد الحسينان في وقت قاتل، أما الفحيحيل فتحسن مستواه وأصبح حتى الآن في مركز آمن بعد خطف نقطة ثمينة من كاظمة المتصدر في الجولة الماضية.