ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن نادي ريال مدريد عملاق الدوري الأسباني يراقب عن كثب لاعب ليون الفرنسي والدولي البلجيكي جايسون دينايير.



وأوضحت الصحيفة أن «الملكي» يرغب في التعاقد مع مدافع جديد في نافذة الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز خطه الخلفي خاصة بعد رحيل سيرجيو راموس ورافاييل فاران، واكتفى بالتعاقد مع ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر من نادي بايرن ميونيخ الألماني.



وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد سيجد منافسة من جانب ثنائي إيطاليا فريقي يوفنتوس ونابولي، في ظل رغبة الفريقين في التعاقد مع دينايير بالمجان، خاصة أن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل ولم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد.



وانضم البلجيكي إلى ليون في 2018 من مان سيتي مقابل 10 ملايين يورو، ومنذ ذلك الحين أصبح صاحب الـ 26 عاما من الركائز الأساسية في فريقه الفرنسي ولم يفقد مركزه داخل منتخب بلجيكا.