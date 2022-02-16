أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعادة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) المؤهلة لكأس العالم والتي توقفت بعد اقتحام مسؤولي الصحة الملعب في سبتمبر. وتوقفت المباراة في ساو باولو بعد 5 دقائق من البداية عندما اقتحم أفراد السلطات الصحية البرازيلية الملعب لمنع اللاعبين الأرجنتينيين المحترفين في إنجلترا من اللعب.



وزعمت السلطات البرازيلية أن اللاعبين انتهكوا قواعد السفر في البرازيل بمنع القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والهند على مدار الأسبوعين السابقين للمباراة من دخول البلاد إلا إذا كانوا مواطنين برازيليين أو لديهم إقامة دائمة.



وقال الاتحاد الأرجنتيني إنه كان يعتقد أن البروتوكول الذي تم تطبيقه خلال كأس كوبا أميركا في البرازيل في يونيو مازال ساريا، وأكد «الكونميبول» هذا التفسير.



واعتبرت السلطات البرازيلية أن اللاعبين الأرجنتينيين قدموا معلومات كاذبة حول مكان وجودهم السابق في وثائق الهجرة.



وقال «فيفا» في بيان: «بعد تحقيق شامل في مختلف الحقائق وفي ضوء اللوائح المعمول بها، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة المباراة في موعد وفي مكان يحدده فيفا».