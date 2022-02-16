احتفل الدنماركي كريستيان إريكسن بعيد ميلاده الـ 30 بالمشاركة في مباراة لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية على أرض الملعب في يونيو الماضي، وصنع هدفا في فوز فريقه برنتفورد 3-2 على ساوث إيند يونايتد في مباراة ودية.



ولعب إريكسن، الذي انضم إلى برنتفورد في صفقة انتقال حر في يناير، لمدة ساعة بعد 8 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية خلال بطولة أوروبا. وكان إنتر ميلان فسخ عقد إريكسن في ديسمبر بعد رفض رابطة الدوري الإيطالي مشاركته إذ إنه يضع جهازا خاصا لإعادة تشغيل القلب يعرف بإاسم جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع. وقال برنتفورد في بيان: «أضاءت عودة إريكسن إلى المباريات لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية في يونيو الماضي فترة ما بعد الظهيرة الباردة والرطبة في غرب لندن». وتابع البيان: «كان يمكن لإريكسن، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 30، التسجيل في الدقائق الأولى لكن كولين أندنغ ندي حارس ساوث إيند تصدى للكرة».