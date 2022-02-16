أعلن نادي ساليرنيتانا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، إقالة مدربه ستيفانو كولانتوونو في محاولة لتحقيق معجزة والبقاء بين أندية النخبة الموسم المقبل.



وقال النادي في بيان إنه «أعفى مدرب الفريق الأول ستيفانو كولانتوونو من مهماته» بالإضافة إلى اثنين من مساعديه.



إلى ذلك، أعلنت محكمة الاستئناف في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إبطال مفعول قرار سابق اتخذه قضاة في رابطة الدوري وأدى الى تخسير ساليرنيتانا مباراته ضد أودينيزي لعدم توجه لاعبيه إلى أرض الملعب لخوضها.



وكانت الرابطة قررت تخسير ساليرنيتانا بنتيجة 0-3 وغرامة حسم نقطة من رصيده ومنحت النقاط الثلاث لأودينيزي.



بيد أن الاتحاد المحلي أصدر قراره في بيان أكد فيه أن «المحكمة قررت قبول استئناف ساليرنيتانا وألغت القرار الأولي»، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة.