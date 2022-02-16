يخوض أتلتيكو مدريد اختبارا سهلا على الورق عندما يستضيف صاحب المركز الأخير ليفانتي مساء اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 21 للدوري الإسباني لكرة القدم.



ويأمل «الأتلتي» في تحقيق الفوز وتفادي آي مفاجآت في إطار رغبته باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الخامس برصيد 39 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الرابع برشلونة.



ويحتل ليفانتي المـــركز الـ 20 الأخير برصيد 11 نقطة فقط بعد تحقيقه فوزا واحدا فقط في 23 مباراة خاضها.



وفي ختام المرحلة الـ 24، ألحق ريال مايوركا الخسارة الاولى بأتلتيك بلباو في خمس مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز قاتل على ضيفه 3-2.



وسجل أهداف ريال مايوركا كل من سالفا سيفيا من ركلة جزاء (22) وأنخل لويس رودريغيز (30) والياباني تاكيفوسا كوبو (88)، فيما أحرز هدفي راؤول غارسيا (59) وأليكس بيرينغور (61).



وبهذه النتيجة، توقف رصيد أسود الباسك عند 34 نقطة في المركز الثامن، وأصبح مايوركا يملك 26 نقطة، وتقدم للمركز الخامس عشر.



إيطاليا



حقق فيورنتينا الفوز على مضيفه سبيتسيا 2-1 عندما سجل له المهاجم المغربي سفيان أمرابط هدف الفوز في أواخر المباراة في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة ايطاليا.



ورفع فيورنتينا رصيده في المركز الثامن الى 39 نقطة متخلفا بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس الرابع، آخر المتأهلين الى دوري الأبطال، علما أن فيورنتينا يملك مباراة مؤجلة.



أهدر المهاجم الپولندي كريستوف بيونتيك ركلة جزاء احتسبت لفيورنتينا بعد مرور 16 دقيقة، لكنه عوض خطأه من خلال افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.



وأدرك الكولومبي كيفن أغوديلو التعادل لسبيتسيا (74)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأمرابط الذي سجل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.