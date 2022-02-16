يشهد ملعب «سان سيرو» مساء اليوم ملحمة نارية بين إنتر بطل إيطاليا وضيفه ليڤربول الإنجليزي في مباراة حذرة لعملاقين في الكرة الأوروبية في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، فيما يأمل بايرن ميونيخ الألماني تجنب أي مفاجأة في أرض سالزبورغ النمساوي.

ويتجدد اللقاء بين إنتر وليڤربول للمرة الأولى موسم 2007-2008 في الدور ذاته عندما خرج الفريق الانجليزي فائزا بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

والمهمة لن تكون سهلة أبدا أمام هجوم ليڤربول الناري المؤلف من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين عادا مؤخرا من نهائي كأس أمم إفريقيا الذي توج به «أسود التيرانغا» على حساب «الفراعنة» في النهائي بركلات الترجيح. ولدى إنتر أيضا أسلحة قوية في خط المقدمة عبر البوسني إدين دجيكو الذي يبدو في فورمة جيدة مع ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات بكل المسابقات، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس. في موازاة ذلك، يدخل بايرن ميونيخ بطل 2020، إلى مباراته ضد سالزبورغ مرشحا لوضع قدم في ربع النهائي.

وكان ريد بول سالزبورغ مفاجأة الدور الأول ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأهم للمرة الأولى في تاريخه، عندما حل ثانيا في مجموعته خلف ليل الفرنسي وأمام إشبيلية الإسباني، إلا أن بايرن لم يخسر في 21 مباراة تواليا خارج أرضه في دوري الأبطال، وتعود آخر خسارة له إلى دور المجموعات ضد باريس سان جرمان في سبتمبر 2017، وهي أطول سلسلة في تاريخ البطولة.

وسيفقتد فريق المدرب يوليان ناغلمسان حارسه الدولي مانويل نوير عقب خضوعه لجراحة في ركبته، ومن المتوقع استمرار غياب لاعب ارتكازه ليون غوريتسكا لإصابة في الركبة، والشاب الصاعد جمال موسيالا لإصابته بڤيروس كورونا، والظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس لتعافيه من التهاب في عضلة القلب بعد إصابته بكوفيد.

«يويفا» يكافئ الجماهير إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيقدم 10 آلاف تذكرة مجانية للمشجعين لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال هذا الموسم، «لمكافأتهم» على «الدعم الذي قدموه خلال أزمة كوفيد-19».

كما سيمنح «يويفا» 20 ألف تذكرة إضافية مجانية لنهائيات أخرى في البطولات القارية، بما فيها 6 آلاف لنهائي دوري أبطال السيدات في 22 مايو المقبل في تورينو الإيطالية.

وسيحصل كل ناد من طرفي النهائي لدى الرجال، والمرتقب في 28 من الشهر ذاته في سان بطرسبروغ الروسية، على 5 آلاف تذكرة «من أجل مكافأة مشجعيهم الأكثر وفاء».

وسيمنح كل فريق في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الذي سيقام بإشبيلية في إسبانيا على 4 آلاف تذكرة، مقابل 3 آلاف لكل طرف في نهائي المسابقة المستحدثة «كونفرنس ليغ» في تيرانا عاصمة ألبانيا.