تعارض غالبية اللاعبين المحترفين فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل سنتين المقترحة من الاتحاد الدولي (فيفا)، إذ تؤيد نسبة 75% الإبقاء على النظام الحالي كل أربع سنوات، وفق استفتاء أجرته نقابة اللاعبين المحترفين (فيفبرو) ونشر أمس.



وأجرت «فيفبرو» الاستطلاع مع أكثر من 1000 لاعب كرة قدم محترف حول العالم حيال رغباتهم في مستقبل الرزنامة الدولية التي يود الاتحاد الدولي إصلاحها من أجل تنظيم كأس العالم كل عامين. وفقا للدراسة، فإن 77% من اللاعبين الأوروبيين والآسيويين يفضلون إقامة كأس العالم كل أربع سنوات، وما نسبته 63% في القارة الأميركية. أما بالنسبة للأفارقة، فإن 49% منهم يرغبون في الحفاظ على النظام الحالي، بينما ينقسم الآخرون بين إقامة المونديال كل سنتين أو كل ثلاث سنوات.



وقالت النقابة إن «هناك طلبا في الأسواق الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتقوية المنافسات الدولية»، مضيفة أنها ترغب في «تشجيع الاستثمار في المسابقات الإقليمية».