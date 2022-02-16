أبدى رياضيون أميركيون إحباطهم من قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بإلغاء مراسم التتويج في منافسات التزلج للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في العاصمة الصينية (بكين)، في حال فوز الروسية كاميلا فالييفا وصعودها للمنصة.



وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية إنه لن تكون هناك مراسم تتويج في حال فازت فالييفا وذلك في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حولها بعد عينة إيجابية في اختبار المنشطات، كما أنها ترغب في تجنب تخصيص ميداليات جديدة في حال اتخاذ قرار بمعاقبة الرياضية الروسية.



هذا، وتوج الصيني الشاب سو ييمينغ بالميدالية الذهبية في التزلج على الألواح «بيج إير» للرجال. وحقق سو ييمينغ (17 عاما) انطلاقة قوية وفرض تفوقه على منافسيه لينهي المسابقة في المركز الأول برصيد 182.50 نقطة.



واحتل النرويجي مونس رويسلاند المركز الثاني ليحرز الميدالية الفضية، وتلاه الكندي ماكس باروت في المركز الثالث لينتزع الميدالية البرونزية.



وتوجت بطلة العالم السويسرية كورين سوتر بالميدالية الذهبية في التزلج الألبي «منحدرات» للسيدات.



أما الإيطالية صوفيا جوجيا، المتوجة بالذهبية في أولمبياد بيونغ تشانغ 2018، فقد أحرزت الميدالية الفضية بعد أسابيع من التعافي من إصابة خطيرة في الركبة.



واحتلت الإيطالية ناديا ديلاجو المركز الثالث بفارق 0.57 ثانية خلف سوتر لتحرز الميدالية البرونزية.



وفي منافسات هوكي الجليد للرجال، بددت سلوفاكيا آمال ألمانيا في إحراز إحدى ميداليات المسابقة بعدما تغلبت عليها 4-0 في الدور الفاصل المؤهل لدور الثمانية.



وكانت ألمانيا قد فجرت مفاجأة بإحراز الميدالية الفضية في الأولمبياد الماضي، لكنها ودعت المنافسات في الدورة الحالية من الدور الفاصل المؤهل لدور الثمانية.



وفي مباراة أخرى، تغلب المنتخب الدنماركي على نظيره اللاتفي 3-2.