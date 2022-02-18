مبارك الخالدي



أوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة والمؤهلة الى أولمبياد باريس 2024، والتي جرت صباح امس في العاصمة الأوزبكية طشقند منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثانية الصعبة التي تضم منتخبات استراليا والعراق والأردن. وتنطلق البطولة في الأول من يونيو المقبل وتستمر حتى 19 منه، ومن المقرر أن تحتضنها مدينتا طشقند وقرشي، وتعتبر البطولة مستقبل آسيا لكرة القدم.



ووزعت القرعة المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، ضمت الاولى اوزبكستان وإيران وقطر وتركمانستان، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية وتايلند وفيتنام وماليزيا، والمجموعة الرابعة السعودية والامارات واليابان وطاجيكستان.



وكان الازرق قد تأهل الى النهائيات عن جدارة واستحقاق بعد ان تجاوز مجموعته التي ضمت اوزبكستان والسعودية وبنغلاديش وذلك في اكتوبر 2021، ومن المتوقع ان يخضع الازرق لبرنامج إعداد قبل خوض النهائيات، وسيقوده جهاز فني مستقل بعد استقالة المدرب الاسباني كارلوس غونزاليس. من جانبه، قال عضو اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم عبدالعزيز حمادة في تصريح لـ «الأنباء» ان القرعة جاءت صعبة لقوة المنتخبات الموجودة معنا لكننا على ثقة كبيرة في لاعبينا وإمكاناتهم الفنية ومتفائلون شرط الاعداد الجيد، والعمل بشكل افضل وأسرع لإظهار ما يتمتع به لاعبونا من إمكانيات، ونحن في سباق مع الزمن للعمل على استقرار المنتخبين الاول والاولمبي ولاختيار مدرب للمنتخب الاولمبي تمهيدا لبدء خطة الاعداد النهائية للمشاركة في النهائيات القارية. وذكر انه من المقرر ان يبدأ التجمع مارس المقبل، واعتقد ان اقامة الاولمبياد الخليجي في البلاد وقبلها وأثناء ذلك استمرار بطولة الدوري والكؤوس ستشكل فرصة مناسبة لاختيار قائمة اللاعبين بشكل جيد، وقد وضعنا في الحسبان خوض مباراتين على الاقل في إطار خطة الاعداد. من جانبه قال مدير المنتخب مشاري فيحان ان ثقته كبيرة بلاعبي الأولمبي رغم وقوع المنتخب في مجموعة قوية ، مشيرا إلى أن الأزرق الأولمبي يمتلك لاعبين مميزين قادرين على مواجهة هذا التحدي.