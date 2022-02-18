هادي العنزي



واصل الكويت صدارته لترتيب الدوري الممتاز لكرة السلة بتغلبه على نظيره برقان 115-94 نقطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات القسم الثالث، رافعا رصيده إلى 23 نقطة فيما وصل رصيد الخاسر 14 نقطة.



كما واصل كاظمة مطاردة «العميد» بتحقيقه فوزا مستحقا على القادسية بفارق 18 نقطة (95-77)، ليتساوى مع المتصدر بذات الرصيد (23 نقطة) لكنه حل ثانيا بفارق التسجيل، فيما جمع القادسية 16 نقطة.



وفي ثالث المواجهات تمكن القرين من تسجيل فوز مهم على نظيره الجهراء 99-71 نقطة، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما وصل الخاسر إلى النقطة الـ 18.



وجاءت مواجهة القرين والجهراء متكافئة ومثيرة منذ بدايتها، اذ شهد النصف الأول افضلية واضحة للقرين، بعدما تمكن من التقدم 48-37، بفضل تألق محترفيه الأميركيين ريكي وجيريمي إذ عانى «الجهراوية» كثيرا من تسديداته الثلاثية، واختراقاته المتكررة، فيما عاب مدربه الجديد دراغان التوظيف غير الملائم لأطول لاعب في المباراة التونسي صالح الماجري، حيث لعب بعيدا عن «السلة»، وفشلت أغلب محاولاته للتسجيل من خارج القوس، ورغم محاولة الجهراء تقليص الفارق مع بداية الربع الثالث، بفضل تألق عبدالرحمن المطيري ومحترفه الأميركي ركتون، إلا أن الشوط انتهى بتقدم القرين بفارق 9 نقاط وفي الربع الأخير، واصل القرين أفضليته لينهي المباراة لمصلحته، معززا حظوظه في خطف المركز الخامس من برقان ليبتعد عن الهبوط المباشر لدوري الدرجة الأولى.