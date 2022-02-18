تقام غدا، مباراتان ضمن الدورة التنشيطية لكرة اليد التي ينظمها نادي اليرموك على صالته، حيث يلتقي في السادسة مساء العربي وبرقان، فيما يواجه اليرموك نظيره الفحيحيل في السابعة والنصف مساء. وكانت الدورة التي يشارك فيها كاظمة ايضا قد انطلقت أول من امس، فيما خلدت الفرق أمس للراحة.



ويأتي تنظيم اليرموك لهذه الدورة، لتوقف نشاط اللعبة المحلي بعد مشاركة منتخبنا الوطني الأول في بطولة آسيا (تصفيات كأس العالم 2023) والتي اختتمت في الدمام مؤخرا، إلى جانب تنظيم اتحاد اليد الشهر الجاري بطولة كأس «السوبر» والتي تقام يومي 26 و27 الجاري بنظامها الجديد وبمشاركة فرق الكويت والقادسية والعربي والسالمية.