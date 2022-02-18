حقق فريق الكراتيه بنادي الكويت، لقب بطولة الاتحاد الأولى لفئة العمومي للموسم الرياضي 2021-2022 والتي اختتمت أمس الأول محققا المركز الأول وكأس البطولة بحصوله على 16 نقطة، فيما حل اليرموك ثانيا بـ 14 نقطة والشباب ثالثا بـ 11 نقطة، كما نال برقان كأس الفريق المثالي، بينما حصل عمر محمد الجاسم على كأس أفضل لاعب كوميتيه وسيد محمد الموسوي على أفضل لاعب في الكاتا.



وفي هذا الصدد، بارك عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه ورئيس لجنة التدريب محسن الدوسري للفرق واللاعبين الفائزين، مضيفا: «ظهرت البطولة بمستوى فني عال، ما يدل على اهتمام الأندية باللعبة وحرصها على تقديم مستويات كبيرة والمنافسة على اللقب».



وأضاف الدوسري ان مجلس إدارة الاتحاد يعمل وفق خطة طويلة الأمد لتطوير المسابقات المحلية وخلق أكبر قدر من المنافسة بين الفرق، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مستويات منتخباتنا الوطنية خلال مشاركاتها الخارجية. وتابع: «أمامنا استحقاقات كثيرة سواء محلية أو خارجية، وسنعمل بالتعاون مع الأندية على النهوض باللعبة والارتقاء بها للأفضل».