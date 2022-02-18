أسامة المنصور



أكد مدير عام نادي انسباير الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية مشعل العوضي أن منافسة متسابقي النادي ضمن الجولات الخمس من عمر بطولة البحرين لسباق السرعة 2022 والتي ستختتم فعالياتها مساء اليوم الجمعة قد أتت بثماره قياسا على حجم المشاركة وقوة المنافسة، ومنها مشاركة الأبطال أمثال عبدالله خداده ضمن فئة البرو 29.5 بالسيارات وفي فئة الدراجات النارية تواجد البطل حسين الشيخ بفئة 4.5 وسعد التركي بفئة اوت لو وعبدالرحمن بوربيع بفئة 8.5.



وقال العوضي لـ«الأنباء» إن المشاركة أمدت أن متسابقي النادي قادرون على تحقيق نتائج إيجابية رغم الاستعدادات الفنية المتواضعة، مضيفا: «نعول اليوم على العزيمة التي دائما ما تتخطى الظروف التي قد تواجههم خاصة أننا نتعامل مع أداء ميكانيكي يحتاج إلى تقنية خاصة وأيضا استعداد ذهني وبدني كبير للمتسابق».



وبين أن إدارة النادي حريصة على توفير المناخ المناسب لكل المشاركين إيمانا منها بأن هذا المناخ سينتج عنه مشاركة ناجحة وبكل المقاييس، وهذا ما يشعر به أعضاء فريق نادي انسباير الرياضي للسيارات والدراجات الآلية الذي يمتلك الخبرة الكافية لخوض استحقاقات دولية سواء على صعيد بطولة البحرين أو البطولات الإقليمية والدولية.



وأشار العوضي إلى أن «انسباير» سيكون من أوائل الأندية الكويتية التي ستنافس ضمن بطولة الإمارات لسباق السرعة والمزمع إقامتها على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.



وشكر العوضي نيابة عن رئيس وأعضاء نادي إنسباير كلا من وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى ومدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبه د.صقر الملا على جهودهم المتميزة في توفير الدعم المعنوي والمادي للرياضة الكويتية، الأمر الذي أسهم بصورة إيجابية في دفع عجلة رياضة السيارات والدراجات نحو المزيد من الإنجازات.