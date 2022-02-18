ناصر العنزي



من سيكون ضحية الآخر في مواجهة الغريمين الليلة، العربي والقادسية، على ستاد جابر الدولي، في ختام الجولة الـ 11 من دوري stc الممتاز، ولكل منهما 20 نقطة بعد ما اتسعت رقعة المنافسة على الصدارة. كما يستضيف الكويت برصيد 20 نقطة التضامن المتأخر في الترتيب بـ 7 نقاط.



ويدخل «الأخضر» بقيادة مدربه الكرواتي انتي ميشا مواجهة الليلة «منتشيا» بعد ما عاش مع جماهيره لحظات جميلة الأحد الماضي بعد تحقيقه كأس السوبر على حساب الكويت بركلات الترجيح، وعليه يدخل لاعبوه بمعنويات عالية لتأكيد جدارتهم بالفوز على خصمهم اللدود الذي لطالما أحرجه في الكثير من المواجهات.



وقد أعد الأخضر عدته لمواجهة اليوم مكتمل الصفوف بعد ما أصبحت خطوطه متماسكة. وتكمن قوة الفريق الهجومية في الليبيين السنوسي الهادي ومحمد الصولة، وعلي خلف وبندر السلامة. من جانبه، فإن القادسية يلعب لأول مرة بقيادة مدربه الجديد ناصر الشطي بعد رحيل مدربه الجزائري خير الدين مضوي عقب تعادله مع الشباب 1-1 في الجولة الماضية، وسبق للشطي تدريب العربي لفترة قصيرة وعلى معرفة بإمكانات لاعبيه والخصم، ولا شك أن مهمة قيادة القادسية بجماهيره الغفيرة ليست سهلة، لذلك يسعى الأصفر إلى تحقيق الفوز اليوم وتأكيد تفوقه على منافسه الدائم في الدوري بعد فوزه في مباراتهما في القسم الأول بهدف بدر المطوع.



ويغيب عن القادسية اليوم فهد الأنصاري وعبدالعزيز وادي بداعي الإصابة، كما لم تتضح بعد مشاركة العراقي علي فايز المصاب والمرجح غيابه عن المباراة.



وفي مباراة الكويت والتضامن، فالتوقعات تشير إلى قدرة الأول على تحقيق النقاط الثلاث، حيث يسعى «الأبيض» إلى تعويض نقاطه التي خسرها بالتعادل مع اليرموك 1-1 في الجولة الماضية، إذ لم يعد هناك مجال لإهدار النقاط للمتنافسين على اللقب، فيما يبحث التضامن عن مركز آمن تفاديا لشبح الهبوط للدرجة الأولى في مهمة ستكون صعبة اليوم.