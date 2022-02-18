ناصر العنزي



حافظ كاظمة على صدارته بعد تعادله مع اليرموك من دون اهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري stc الممتاز، وبذلك اصبح لكاظمة 22 نقطة واليرموك 5 نقاط.



وزج مدرب كاظمة بعناصره الهجومية بغية تسجيل هدف مبكر، ولكن واجه صعوبة في الوصول لمرمى الخصم، حيث حاول الثلاثي عمر حبيتر وأحمد العرسان وشبيب الخالدي اختراق دفاع اليرموك والوصول إلى مرمى أحمد الفضلي ويؤخذ على لاعبي كاظمة تعجلهم في تسجيل هدف التقدم ما افقدهم التركيز رغم جهد اللاعبين في جميع أنحاء الملعب. وتمكن اليرموك من إغلاق منطقته الدفاعية بوجود جابريل وعبدالله بدر ومحمد العطار وماركو ونظم ايضا اليرموك هجمات سريعة هدد بها مرمى حسين كنكوني.



وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات بغية خطف هدف وظهر اليرموك بحالة أفضل وسدد لاعبوه كرات قوية اوقفها الحارس كنكوني في حين أدخل مدرب كاظمة داركو لاعبه ناصر فرج لتعزيز هجومه، فيما أدخل أحمد حيدر لاعبه أحمد شبيب، ولم يتمكن الفريقان من الوصول للمرميين.



أدار المباراة الحكم عمار اشكناني وجاءت قراراته سليمة.



وكان النصر قد حقق فوزا عريضا على مضيفه الفحيحيل 4-0 في المباراة التي جمعتهما أول من امس ليرفع العنابي رصيده إلى 12 نقطة بالمركز السادس، فيما بقي الخاسر على 10 نقاط بالمركز الثامن. وسجل الأهداف مشعل فواز من ركلة جزاء، وعدي الصيفي ودينيس ومحمد دحام.



وتمكن النصر من فرض سيطرته بعد تقدمه بهدف مستغلا سوء حالة دفاع الفحيحيل وأحسن لاعبوه في ترجمة الفرص إلى أهداف. أما الفحيحيل ففقد التركيز والاتصال بين خطوطه وعجز عن مجاراة خصمه فكانت خسارة مستحقة.