عاد بايرن ميونيخ الى سكة الانتصارات بعد فوزه الكبير على غرويتر فورث 4-1 مساء امس ضمن مباريات المرحلة الـ 23 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل أهداف العملاق البافاري كل من روبرت ليفاندوفيسكي (46 و82) وسباستيان غرييسبيك في مرماه (61) وإريك ماكسيم تشوبو موتينغ (90+1)، فيما أحرز هدف غرويتر فورث برانيمير هرغوتا (42).



ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 55 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي غرويتر على رصيده السابق بـ 13 نقطة في المركز الـ 18 الأخير.



وانفرد هوفنهايم وفرايبورغ بالمركز الرابع مؤقتا بفوزهما على مضيفيهما فولفسبورغ وأوغسبورغ تواليا بنتيجة واحدة 2-1.



وقاد المهاجم الفرنسي أنطوني موديست فريقه كولن إلى الفوز على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد سجله في الدقيقة 84.وأنعش أرمينيا بيليفيلد آماله في البقاء بفوزه الثمين على ضيفه أونيون برلين بهدف وحيد سجله الياباني ماسايا أوكوغاوا في الدقيقة 53.



وتابع شتوتغارت نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بوخوم 1-1.