عاد مان يونايتد بانتصار ثمين أمام مضيفه ليدز يونايتد 4-2 أمس على ملعب «إيلاند رود» في المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي.



وسجل رباعية «اليونايتد» كل من هاري ماغواير (34) وبرونو فيرنانديز (45) وفريد (70) وأنتوني إيلانغا (89)، بينما سجل ثنائية ليدز رودريجغو (53) ورافينيا (54).



وبتلك النتيجة، رفع مان يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15.



وأسدى توتنهام خدمة كبيرة لليفربول المنتصر على نوريتش 3-1، وأعاده بقوة الى معركة اللقب بعد فوزه الـ «هيتشكوكي» على مان سيتي حامل اللقب والمتصدر في معقله 3-2. ودخل «السيتي» اللقاء مرشحا لحصد النقاط الثلاث أمام فريق المدرب الإيطالي كونتي الذي خسر مبارياته الثلاث الماضية، لاسيما أنه حصد 43 نقطة من أصل 45 ممكنة منذ خسارته الأخيرة أمام كريستال بالاس في 30 أكتوبر الماضي.



لكن الضيف اللندني وبفضل هدفين من قائده هاري كين، ثانيهما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وبعد 3 دقائق على إدراك «السيتي» التعادل الثاني من ركلة جزاء للبديل الجزائري رياض محرز، هزم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا للمرة الثانية هذا الموسم بعدما تفوق عليه ذهابا أيضا 1-0 أغسطس الماضي، وألحق به الخسارة الثالثة بعد سقوطه أمام الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس.



وأكد بيب غوارديولا المدير الفني لمان سيتي بعد الخسارة أن فريقه لعب بشكل جيد أمام توتنهام، وقال: «لقد كانت مباراة جيدة، حاولنا من خلال العديد من الجوانب ولكن كان الأمر صعبا للغاية فهم يدافعون بشكل مترابط جدا»، مضيفا: توتنهام يتمتع بالكثير من الجودة، لقد منحوا الكرة لهاري كين، إنهم جيدون حقا في الهجوم، في الشوط الأول لديهم الهدف وليس أكثر من ذلك، في الشوط الثاني لديهم لعبة واحدة مع هاري كين في البداية ويسجلون، نحاول التسجيل لكننا استقبلنا الهدف في الوقت الإضافي.



من جانبه، قال مدرب توتنهام كونتي، بعد الفوز: «كانت مباراة عاطفية ومثيرة بكل تأكيد، قدمنا لقاء جيدا والتزمنا بالخطة، مضيفا: «السيتي» قادر على الاحتفاظ بالاستحواذ لـ 65 أو 70% وبالتالي كان يجب علينا أن نكون في حالة جيدة تكتيكيا»، مضيفا: خلقنا الفرص وسجلنا أهدافا جيدة أمام فريق رائع، هذا الانتصار سيمنحنا المزيد من الثقة، ليس من البسيط اللعب أمام مانشستر سيتي بعد خسارة 3 مباريات على التوالي، أكره الهزائم وكان من المهم إظهار رد الفعل، و«البريمييرليغ» صعب للغاية، في كل مباراة تحتاج إلى القتال كثيرا، نواصل التطور في كل شيء، ونعمل بقوة على كل المستويات.