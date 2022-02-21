أكرم نانت وفادة ضيفه باريس سان جرمان عندما تغلب عليه 3-1 في المرحلة الـ 25 من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وحسم نانت نتيجة المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر راندال كولو مواني (4) وكنتان ميرلان (16) ولودوفيك بلاس (45+6 من ركلة جزاء)، قبل أن يقلص البرازيلي نيمار الفارق مطلع الشوط الثاني (47) ثم عاد وأهدر ركلة جزاء (59).



وألحق نانت الخسارة الثانية بباريس سان جرمان في الدوري هذا الموسم، لكنها لم تؤثر على صدارته، حيث بقي في المركز الأول برصيد 59 نقطة، فيما لحق نانت مليار في المركز الخامس مؤقتا برصيد 38 نقطة.



ودفع باريس سان جرمان ثمن التغييرات الستة التي أجراها مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على التشكيلة القارية رغبة منه في إراحة نجومه.



ودفع بوكيتينو بقوته الضاربة في الهجوم ويتعلق الأمر بالثلاثي نيمار، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي.



وفي مباراة ثانية، سقط ليون الساعي الى التواجد بين الثلاثة الأوائل لضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في فخ تعادل مخيب أمام مضيفه لنس 1-1 في ظروف مناخية صعبة بين رياح قوية وأمطار غزيرة.