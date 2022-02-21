فازت فنلندا بذهبية مسابقة هوكي الجليد للرجال لأول مرة في تاريخها أمس، بعدما تغلبت في النهائي على روسيا حاملة اللقب المشاركة تحت علم محايد 2-1، في اختتام مسابقات ألعاب أولمبياد بكين 2022 الشتوية.



وأطاح الفنلنديون بالروس أبطال أولمبياد 2018، الذين افتتحوا التسجيل في نهاية الشوط الأول عن طريق ميكاييل غريغورينكو.



وأدرك فيل بوكا التعادل بتسديدة بعيدة في وقت مبكر من الشوط الثاني لتتعادل الكفة 1-1.



بعد ذلك، تولى منتخب فنلندا المحصن في الدفاع زمام المبادرة، ليفاجئ الفريق الروسي بعد بضع ثوان فقط في الشوط الثالث اثر ابعاد سيئ من الحارس الروسي العملاق إيفان فيدوتوف استغله هانيس بيورنين ليسجل هدف الفوز.



وكانت أفضل نتيجة لفنلندا، التي فازت بميدالية في سبع من الدورات الاولمبية العشر الشتوية الأخيرة، في مسابقة الهوكي على الجليد احرازها الفضية مرتين في عامي 1988 و2006، في حين يتضمن سجلها أربع برونزيات أيضا.



قال القائد فالتيري فيلبولا «من الصعب أن أصف ما يعنيه هذا بالكلمات. الهوكي شيء مهم في فنلندا»، مضيفا لقد اقتربنا عدة مرات ومن الجيد أخيرا الحصول على أول ذهبية.