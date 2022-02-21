فرَّط ميلان في فرصة تحقيق فوزه الثالث تواليا ووضع صدارته في خطر بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير 2-2 في المرحلة الـ 26 من بطولة إيطاليا في كرة القدم. وفشل الفريق اللومباردي في مواصلة تألقه في الآونة الأخيرة والابتعاد أربع نقاط في الصدارة عن مطارده المباشر جاره إنتر ميلان، فاكتفى بنقطة واحدة وبات مهددا بإهدار ما حققه في المرحلة الماضية عندما استغل تعثر جاره وانتزع منه الصدارة. وفي مواجهات أخرى، واصل روما نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه فيرونا 2-2، وتنفس سمبدوريا الصعداء بفوزه على ضيفه إمبولي 2-0. وأفلت روما من الخسارة أمام هيلاس فيرونا الذي حسم الشوط الأول بثنائية سريعة تناوب على تسجيلها لاعب الوسط الدولي التشيكي أنتونين باراك (5) ولاعب الوسط الفرنسي أدريان تاميز (20). وعاد روما من بعيد بعدما انتفض في الشوط الثاني وضغط بقوة على دفاع ضيوفه، فنجح في تقليص الفارق عبر البديل الأسترالي كريستيان فولباتو (65)، قبل أن يدرك له البديل الآخر إدواردو بوفي التعادل (84). وطرد مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع لاحتجاجاته على حكم المباراة لوكا بايريتو. ورفع روما رصيده الى 41 نقطة في المركز السابع، في المقابل عزز هيلاس فيرونا موقعه في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.



وفي الثانية، حسم سمبدوريا انتصاره في نصف الساعة الأول بفضل ثنائية مهاجمه المخضرم فابيو كوالياريلا في الدقيقتين 14 و29، الذي بات ثامن لاعب في تاريخ الدوري الايطالي ينجح في هز الشباك 18 عاما متتاليا، ليرفع سمبدوريا رصيده الى 26 نقطة وارتقى الى المركز الخامس عشر مؤقتا. في المقابل، تجمد رصيد إمبولي عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر. وتستكمل المرحلة الـ 26 لـ «الكالتشيو» بمباراتين، حيث يستضيف كالياري نظيره نابولي، فيما يحل سبيزيا ضيفا على بولونيا.