استعد مان يونايتد لموقعة أتلتيكو مدريد الإسباني المرتقبة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بفوز مجنون 4-2 على مضيفه ليدز يونايتد اليوم الأحد، كاد أن يهدر فيه تقدم هدفين في الشوط الأول، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وبدا «اليونايتد» في طريقه الى فوز مريح بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين عبر القائد هاري ماغواير والبرتغالي برونو فرنانديش، إلا أن ليدز باغت ضيفه بهدفين في غضون دقيقة للإسباني رودريغو والبديل البرازيلي رافينيا (53 و54).

لكن الضيوف خطفوا الانتصار بهدفي البديلين البرازيلي فريد (70) والسويدي أنتوني إيلانغا (88).

وهذا الفوز الثاني تواليا لفريق المدرب الالماني رالف رانغنيك في الدوري رافعا رصيده إلى 46 نقطة معززا مركزه الرابع، متقدما بأربع نقاط عن كل من وست هام يونايتد الخامس وأرسنال السادس، إلا أن للأخير ثلاث مباريات مؤجلة.

ويحل «الشياطين الحمر» في العاصمة الإسبانية على أتلتيكو الاربعاء في مباراة مرتقبة ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال.

وعلى ملعب «إيلان رود» في المباراة التي يطلق عليها «حرب الوردتين» بين الغريمين اللدودين، افتتح ماغواير الذي كان عرضة للكثير من الانتقادات مؤخرا بسبب أدائه، التقدم برأسية إثر ركنية نفذها لوك شو في أول هدف يسجله «اليونايتد» من ركنية هذا الموسم (34).

ودخل مان يونايتد الى الاستراحة متقدما بهدفين بعد أن شن هجمة مرتدة متقنة مع تبادل جميل للكرة قبل أن تصل الى شو على الجهة اليمنى، رفعها الى داخل المنطقة تابعها فرنانديش رأسية في الشباك (45+5).

إلا أن انطلاقة الشوط الثاني جاءت جنونية من ليدز الذي عادل النتيجة في أقل من دقيقة، مقلصا الفارق بداية عبر رودريغو الذي بدا أنه رفع عرضية الى داخل المنطقة عن الرواق الايسر، إلا أنها خدعت الحارس الإسباني داڤيد دي خيا وتهادت في الشباك (53).

ولم يكن بعد مان قد استوعب ما حدث حتى وجد شباكه تهتز للمرة الثانية بعد أن مرر دانيال جيمس، لاعبه السابق، عرضية عن الجهة اليسرى الى داخل المنطقة تابعها رافينيا الذي دخل بديلا مطلع الشوط الثاني في المرمى (54).

ودفع رانغنيك بعد 13 دقيقة بفريد وإيلانغا بدلا من الفرنسي بول بوغبا وجيسي لينغارد، ولم يخيب البرازيلي ظن مدربه به مسجلا الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من نزوله بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة على الجهة اليسرى في سقف المرمى (70).

وسمح دخول فريد بإعادة بعض التوازن الى مان بعد أن فقده في القسم الاول من الشوط الثاني، قبل أن يدفع رانغنيك بالمدافع الفرنسي رافايل فاران بدلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو (85).

وأكد إيلانغا فوز مان بعد أن قام فرنانديش بفاصل مهاري جميل ممررا الكرة لنفسه من فوق أحد لاعبي ليدز قبل أن يمررها الى السويدي تابعها زاحفة بين قدمي الحارس الفرنسي إيلان ميلييه (88).