استعاد برشلونة ذاكرة الانتصارات بعد فوزه الكبير على مستضيفه ڤالنسيا 4-1 على ملعب «المستايا» مساء امس ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل رباعية «البارسا» كل من بيير إيميريك أوباميانغ (23 و38) وفرينكي دي يونغ (32) وبيدري (63)، فيما جاء هدف «الخفافيش» الوحيد عن طريق كارلوس سولير (52).

وارتقى برشلونة برصيده إلى 42 نقطة بالمركز الرابع، في حين بقي ڤالنسيا على رصيده السابق بـ 30 نقطة في المركز الـ 12.

وخفف ماركو أسينسيو والبرازيلي ڤينيسوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة الضغط عن مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي وأعادوا ريال مدريد المتصدر الى سكة الانتصارات، بتسجيلهم أهداف الفوز على ألافيس 3-0.

وقال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لصحيفة «ماركا» الإسبانية عقب فوز فريقه: «احتجنا لهذا النوع من المباريات، افتقدنا للجودة في الشوط الأول، نملك نقطة ضعف فيما يخص الأشواط الأولى وسنقوم بعلاج الأمر، وطالبت اللاعبين بالهدوء بعد تسجيلنا الهدف الأول، وأعجبني ما قام به أسينسيو». وعلق المدير الفني على صافرات الاستهجان والتعليقات الغاضبة بحق فريقه مؤخرا: «الجمهور يقيّم ما نقوم به ولم يعجبهم ما نقدم وقاموا بالتعبير عن ذلك، ولم يكن أي أحد سعيدا بما قدمنا في الشوط الأول، لذا نعم، الجماهير متصلة بنا». إلى ذلك، تحضّر أتلتيكو مدريد حامل اللقب وڤياريال بشكل جيد للاستحقاق القاري الذي ينتظرهما الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزهما الكبيرين خارج الديار على أوساسونا 3-0 وغرناطة 4-1 تواليا، ليرفع «الأتلتي» رصيده الى 42 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، فيما حصد ڤياريال النقطة 39. وأقدم نادي إشبيلية على دعسة ناقصة في مسعاه إلى مزاحمة ريال مدريد على اللقب، بسقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه إسبانيول أمس. وافتتح إشبيلية التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق رافا مير، غير أن إسبانيول أدرك التعادل في الدقيقة 50 بهدف سيرخي داردر. وفشل إشبيلية في تضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر بـ 57 نقطة، وبقي ثانيا مع 51 نقطة، أما إسبانيول فرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر. وتختتم الجولة الـ 25 للدوري الإسباني مساء اليوم، بلقاء يجمع سيلتا ڤيغو وليفانتي.