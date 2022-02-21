عزز الدولي المصري محمد صلاح صدارته لترتيب الهدافين في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أضاف الهدف رقم 17 في شباك نوريتش سيتي، ليواصل تربعه على قمة الهدافين، وبفارق 5 أهداف عن زميله البرتغالي دييغو جوتا.



كما بات صلاح ثاني أسرع لاعب يصل الى الهدف الـ 150 بألوان ليفربول في جميع المسابقات (233 مباراة) خلف رودجر هانت (226 مباراة)، وعاشر لاعب يصل الى 150 هدفا في تاريخ النادي بحسب «أوبتا» للإحصاءات.



وعلق صلاح الذي سجل 25 هدفا في 30 مباراة هذا الموسم ضمن جميع المسابقات، على وصوله الى الهدف الـ150 بالقول: «الشعور رائع، أنا فخور على الدوام بالتسجيل لهذا النادي والأمر الأهم هو الفوز بالمباريات، وهذا ما فعلناه أمام نوريتس، وبإمكاننا التركيز على كل مباراة على حدة وهذا الأمر الأهم».