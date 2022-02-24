مبارك الخالدي



تعقد اليوم الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم في تمام الساعة 12 ظهرا، وستصوت الجمعية على بعض التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي. ويأتي انعقاد الجمعية بناء على طلب تقدم به 14 ناديا إلى الأمين العام لاتحاد الكرة. وتتجه الجمعية للتصويت على المقترح الخاص باستحداث منصبين لنائب الرئيس وتقليل سن الترشح إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد من 30 عاما إلى 25 عاما، وكذلك رفض الطعن أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو محكمة كاس الدولية في حال أصدرت لجنة الانضباط عقوبة 10 مباريات فما فوق. وفور الانتهاء من تعديل النظام الأساسي، سترسل التعديلات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لاعتماده، على أن يرسله الاتحاد إلى الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لنشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم توجيه الدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.