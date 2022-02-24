في إطار التزامها المتواصل بوضع الدوري الكويتي الممتاز لكرة اليد في المكانة التي يستحقها كواجهة مشرفة للرياضة المحلية، وقعت شركة سنيار عقد شراكة استراتيجية مع منصة «تيك توك» لتصبح راعيا رسميا للمسابقة.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ«سنيار» عبدالله الروضان إن الشراكة مع منصة تيك توك العالمية ستسهم في زيادة انتشار المسابقة محليا وخارجيا بالصورة التي تعكس حجم التطور الملحوظ للدوري هذا الموسم والزخم الإعلامي والحضور الجماهيري اللافت في ظل استقطاب نخبة من نجوم لعبة كرة اليد من شتى أنحاء العالم، مؤكدا أن هذه الشراكة تأتي تتويجا لسياسة الشراكة التي طبقها اتحاد كرة اليد مع القطاع الخاص لتطوير المسابقة المحلية والسعي إلى وضعها في المكانة التي تستحقها باعتبارها من أهم اللعبات في الرياضة الكويتية.



من جهته، أكد أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني ان الشراكة مع القطاع الخاص التي يطبقها الاتحاد هذا الموسم حققت نجاحا لافتا في ظل استقطاب العديد من الشركات الكبيرة سواء كان محليا أو خارجيا لدعم الممتاز، مضيفا ان الاتحاد يطمح إلى تحقيق المزيد من الانتشار والنجاحات للمسابقات المحلية، ما يعكس بالإيجاب على تطور مستوى أنديتنا المحلية وعودته لحصد البطولات خارجيا والارتقاء كذلك بمستوى المنتخب الوطني.



وبشكل عام، أتمت «تيك توك» شراكات ناجحة مع بطولة أمم أوروبا 2020 وكأس الأمم الافريقية الأخيرة ومونديال كرة اليد، وأصبحت المنصة موطنا لعشاق الرياضة في المنطقة، إذ تعد رياضة كرة اليد محطة اهتمام كبيرة لمستخدمي المنصة كحال كرة القدم أيضا.



وستوفر المنصة فرصة للمستخدمين لمشاركة ردود أفعالهم واحتفالاتهم بالدوري الكويتي لكرة اليد بشكل مبدع وخلاق ومشاركة محتوى فريد من نوعه، كما تهدف الشراكة إلى ترويج دوري اليد وتمكين المواهب الرياضية في مجالات التعليق الرياضي والتصوير والإعلام الجديــد، بالإضافة إلى إبراز هويــة المسابقة للوصول لكل مستخدمي التطبيق حول العالم.