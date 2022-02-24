مبارك الخالدي



يترقب منتخبنا الوطني اليوم وتحديدا في العاشرة صباحا قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 المقررة في الصين. وقد ضمن 13 منتخبا مقاعدها في النهائيات من بينها الصين البلد المستضيف، وتبقى 11 مقعدا لاتزال المنافسة قائمة بين المنتخبات عليها.



ومن المقرر ان تنطلق منافسات التصفيات على هذه المقاعد في يونيو المقبل، حيث تستضيف المجموعات الـ 6: الكويت والهند وقيرغيزستان وماليزيا وأوزبكستان ومنغوليا، ويتأهل الى النهائيات أوائل المجموعات وأفضل 5 منتخبات حصلت على المركز الثاني.



وفي هذا الإطار، طلب مسؤولو اتحاد كرة القدم خلال الساعات الماضية من المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني التشيكي فيتسلاف لافيكا ومساعديه الـ 4 الاستعجال في إنهاء ارتباطاتهم الرسمية في بلادهم ومراجعه السفارة الكويتية في التشيك استعدادا للتوجه الى الكويت في الأسبوع الأول من الشهر المقبل على أقصى تقدير. وكان مسؤولو اتحاد الكرة قد أتموا استخراج الأوراق الرسمية ومنها التأشيرات الخاصة بالمدربين تمهيدا لإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى المدربين، ومن المقرر ان يشرف لافيكا على اختيار قائمة لاعبي الأزرق بعد متابعة الجولات المقبلة للدوري الممتاز وكذلك مراجعة البرنامج الإعدادي لمنتخبنا الوطني المعد من قبل اللجنة الفنية باتحاد الكرة. كما يستعد الأزرق لخوض معسكر خارجي في مالطا الشهر المقبل ويتخلله مباراتين وديتان.



من جانب آخر، ودع مدرب الأزرق السابق الإسباني كارلوس غونزاليس امس زملاءه في اتحاد الكرة واللاعبين في رسالة عبر حسابه الشخصي واصفا عمله في الكويت لمدة عام ونصف العام بالمغامرة المثيرة.