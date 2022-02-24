يعقوب العوضي



يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة مع الأهلي القطري في الـ3.00 عصر اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية الأربعين للأندية المقامة في تونس، فيما يلعب الكويت مع البشمركة العراقي في الـ7.00 ضمن تحسين المراكز من الـ9 حتى الـ12، حيث لم يحالفه الحظ في التأهل الـى الدور ربع النهائي بعد الخســـارة من الريان القطري والوافي العماني في الأدوار التمهيدية.



ويأمل مدرب البرتقالي البرازيلي فابيانو أن يقدم «السفير» مستواه المعهود في الاختبار القطري الصعب ويعتمد على كل من عبدالعزيز السليم، وعبدالرحمن المطوع والمحترف الدومنيكاني سانتوس.