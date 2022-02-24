تستعد الكويت لاستضافة بطولة كرة سلة الشوارع 3 ضد 3 (ريد بل هاف كورت)، في مارس المقبل تحديدا، حيث تقام التصفيات في 22 و23 مارس على أن تقام النهائيات في 24 مارس.



وما يميز البطولة عن غيرها يتمثل في أسلوبها القائم على اللعب السريع في مباريات تمتد 10 دقائق دون توقف تصاحبها موسيقى صاخبة طوال الوقت، وهو ما يعتبر إحدى قواعد الحدث.



وتقام المباريات باستخدام كرة رسمية تدعى «سبالدينغ ريد بل هاف كورت» قياس 7، وثمة نظام معتمد في البطولة لرصد نقاط الفرق المشاركة يعرف برصيد «امتلك الملعب» (Own the Court).



ويحصل الفريق على 5 نقاط بعد كل فوز، على أن يتوج باللقب من يحصد أعلى رصيد إجمالي تراكمي في 4 مباريات، وعندها ينال 6 نقاط إضافية، وفي حال تساوي فريقين في الرصيد الإجمالي، تقام مواجهة مباشرة بينهما، فيحصل الفائز على الإضافة، أما إذا حصدت 3 فرق الرصيد الإجمالي نفسه، فعندها تنتقل إلى جولة «الموت المفاجئ» لكسر التعادل عبر الرميات الحرة. ولا شك أن المباراة التي تستمر عشر دقائق فقط ستختبر قدرة الفريق المشارك على التحمل، خصوصا أن الساعة لا تتوقف.



وإذا بلغ أحد الفرق 21 نقطة قبل نهاية الوقــت، فإن المباراة تنتهي تلقائيا.



أما إذا انتهت بالتعادل، فيتم عندها الانتقال إلى الوقت الإضافي، على أن يكتب الفوز لأول فريق يسجل نقطتين.